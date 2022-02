Cum-Ex-Skandal: Schweiz liefert Steueranwalt Hanno Berger aus

Justiz Cum-Ex-Skandal: Schweiz liefert Steueranwalt Hanno Berger an Deutschland aus - es geht um Milliarden Euro Steuergelder Das Bundesamt für Justiz hat der Auslieferung von Hanno Berger an die deutsche Justiz zugestimmt. Berger ist eine Schlüsselfigur im sogenannten Cum-Ex-Skandal. 22.02.2022, 13.44 Uhr

Der deutsche Anwalt Hanno Berger hatte sich gegen seine Auslieferung gewehrt. Keystone

Eine der zentralen Figuren im Skandal um illegale Cum-Ex-Aktiengeschäfte wird an die deutsche Justiz überstellt. Das Bundesamt für Justiz habe die Auslieferung von Steuerrechtsanwalt Hanno Berger bewilligt, sagte eine Sprecherin des nordrhein-westfälschen Justizministeriums am Dienstag in Düsseldorf. Gegen die Entscheidung gebe es keine Rechtsmittel mehr.