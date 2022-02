58 Strafbefehle wegen St. Galler Osterkrawallen

Justiz Corona-Krawalle von St. Gallen: Zwei Gerichtsverfahren, 58 Strafbefehle An zwei Freitagen Ende März und Anfang April 2021 randalierten in St. Gallen Jugendliche wegen der Coronamassnahmen. Seither hat die Justiz einen Grossteil der über 100 Verfahren abgeschlossen. 08.02.2022, 10.26 Uhr

Die Krawalle am Karfreitag in der St.Galler Innenstadt. Bild: Michel Canonica

(2. April 2021)

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hat im Zusammenhang mit den sogenannten Osterkrawallen zahlreiche Verfahren abgeschlossen, wie sie per Communiqué mitteilt. Die am meisten begangenen Delikte, die in 58 Strafbefehlen abgehandelt wurden, sind Sachbeschädigung, Landfriedensbruch, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie Missachten polizeilicher Anordnungen.