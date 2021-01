Justiz Aargauer Andreas Zünd als Richter in Strassburg gewählt Der SP-Bundesrichter Andreas Zünd wurde zum Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) gewählt. Zünd besetzt damit neu die Schweizer Richterstelle am Gerichtshof in Strassburg. Aktualisiert 26.01.2021, 17.38 Uhr

Der Bundesrichter Andreas Zünd arbeitet künftig als Richter in Strassburg. Keystone

(dpo) Die Wahl von Andreas Zünd hat die parlamentarische Versammlung des Europarats am Dienstagnachmittag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter bekannt gegeben. Der SP-Bundesrichter tritt somit die Nachfolge der Schweizer Richterin Helen Keller in Strassburg an, deren Amtszeit bereits am 3. Oktober 2020 endete. Der 64-jährige Aargauer ist seit nunmehr fast 17 Jahren am Bundesgericht in Lausanne tätig. Zuvor amtete er als Oberrichter in Aarau.