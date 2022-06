Zionistenkongress in Basel: Bundesrat bietet 700 Soldaten auf

Jüdisches Volk Jubiläum des Zionistenkongresses: Bundesrat bietet 700 Soldaten auf Ende August finden in Basel die Feierlichkeiten zum 125-Jahr-Jubiläum des Zionistenkongresses statt. Um die Sicherheit zu gewährleisten, hat der Bundesrat auch den Einsatz der Armee genehmigt. 29.06.2022, 10.22 Uhr

Bereits vor 25 Jahren wurde das Jubiläum des ersten Zionistenkongresses im Basler Stadtcasino gefeiert. Keystone

Am 29. August begeht die jüdische Gemeinde im Basler Stadtcasino das 125-Jahr-Jubiläum des ersten Zionistenkongresses. An der Veranstaltung werden rund 1’200 Gäste aus der ganzen Welt erwartet, darunter der israelische Staatspräsident Izchak Herzog. Der erste Zionistenkongress in Basel im Jahr 1897 wird als Ereignis von welthistorischer Bedeutung betrachtet. Im damals verabschiedeten Basler Programm wurde festgehalten, dem jüdischen Volk eine Heimstätte in Palästina zu schaffen.

Die Sicherheit des Anlasses beschäftigt auch den Bundesrat. Bereits letzte Woche hatte er beschlossen, sich an den Sicherheitskosten zu beteiligen, die beim Kanton Basel-Stadt anfallen. Am Mittwoch hat er nun den subsidiären Einsatz von maximal 700 Armeeangehörigen genehmigt. Die Armee werde bei der Überwachung von Standorten und dem Lufttransport behilflich sein, heisst es in einer Mitteilung des Verteidigungsdepartements (VBS). Auch wird sie der Basler Kantonspolizei Material zur Verfügung stellen.

Über dem Stadtcasino Basel wird die Luftraumnutzung eingeschränkt. Laut VBS soll der kommerzielle Flugbetrieb in Basel-Mulhouse nicht tangiert sein. Dieser Schritt sei notwendig, um die Sicherheit der Veranstaltung zu wahren, argumentiert der Bundesrat. Auch sei die Schweiz verpflichtet, den Schutz von völkerrechtlich geschützten Personen sicherzustellen. Die Luftwaffe werde den Luftpolizeidienst und eine verstärkte Luftraumüberwachung gewährleisten. (rwa)