Zionistenkongress: Bund zahle an Basler Sicherheitskosten

Jüdisches Volk Jubiläum des Zionistenkongresses: Bund beteiligt sich an Sicherheitskosten Ende August finden in Basel die Feierlichkeiten zum 125-Jahr-Jubiläum des Zionistenkongresses statt. Um die Sicherheit der über 1000 Teilnehmern zu gewährleistet, beteiligt sich auch der Bund. Aus seiner Sicht ist ein grosses Polizeiaufgebot notwendig. 22.06.2022, 10.08 Uhr

Bereits vor 25 Jahren wurde das Jubiläum des ersten Zionistenkongresses im Basler Stadtcasino gefeiert. Keystone

Am 29. August begeht die jüdische Gemeinde im Basler Stadtcasino das Jubiläum. An der eintägigen Veranstaltung werden rund 1’200 Gäste erwartet, darunter auch hochrangige Vertreterinnen und Vertreter. Der erste Zionistenkongress in Basel im Jahr 1897 wird als Ereignis von welthistorischer Bedeutung betrachtet. Im damals verabschiedeten Basler Programm wurde festgehalten, dem jüdischen Volk eine Heimstätte in Palästina zu schaffen.

Nun schaltet sich auch der Bundesrat in die Feierlichkeiten ein. Er hat am Mittwoch entschieden, den Anlass als «ausserordentliches Ereignis» einzustufen. Der Bund beteiligt sich deshalb an den Sicherheitskosten, die beim Kanton Basel-Stadt anfallen, wie das Bundesamt für Polizei (Fedpol) in einer Mitteilung schreibt.

«Die Schweiz ist verpflichtet, die Sicherheit von Personen, die gemäss dem Völkerrecht besonderen Schutz geniessen, zu gewährleisten», argumentiert der Bundesrat. Das bedinge ein «umfangreiches Polizeidispositiv». Der Kanton hatte den Bund um eine Beteiligung ersucht. (rwa)