Jubiläum Zionistenkongress Israels Präsident Isaac Herzog zu Staatsbesuch in Bern Die Bundesräte Ignazio Cassis und Guy Parmelin haben am Montag den israelischen Staatspräsidenten empfangen. Isaac Herzog besucht die Schweiz anlässlich der Feierlichkeiten zum 125-Jahr-Jubiläum des Zionistenkongresses. 29.08.2022, 14.29 Uhr

Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog (l.) mit Bundespräsident Ignazio Cassis (r.) am Montag in Bern. Keystone

Bei seinem offiziellen Staatsbesuch wurde der israelische Präsident Isaac Herzog am Montag in Bern von Bundespräsident Ignazio Cassis und Bundesrat Guy Parmelin mit militärischen Ehren empfangen. Das Treffen fand dabei auf dem Landgut Lohn statt, wie das Aussendepartement (EDA) am Montag mitteilte.