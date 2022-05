Jubiläum Pro Patria präsentiert das hundertste 1.-August-Abzeichen Es gehört zur Stiftung Pro Patria wie das Schweizerkreuz: das 1. August-Abzeichen. Am Mittwochabend wurde das 100-Jahr-Jubiläumsabzeichen von Bundespräsident Cassis präsentiert. 19.05.2022, 08.00 Uhr

So sieht das hundertste 1. August-Abzeichen der Stiftung Pro Patria aus. Pro Patria

Eine lange Tradition mündet in einem 100-Jahr-Jubiläum: Zum hundertsten Mal präsentierte die Stifung Pro Patria am Mittwochabend in Bern das neue 1. August-Abzeichen. Enthüllt wurde es von Bundespräsident und Pro Patria-Ehrenpräsident Ignazio Cassis. «Tragen wir das Abzeichen mit Stolz, als Emblem unserer Solidarität und unseres Zusammenhalts, als Symbol unserer Vielfalt», sagte Cassis an der Feier.

Bundespräsident und Pro Patria-Ehrenpräsident Ignazio Cassis lobte die Stiftung für ihr Engagement. Pro Patria

Die Einnahmen aus dem Abzeichen-Verkauf kämen hauptsächlich dem Erhalt und der Zukunft des Schweizer Kulturerbes zugute. «Damit leistet die Stiftung einen wichtigen Beitrag zum gegenseitigen Verständnis und zum Zusammenhalt unseres Landes, wofür ich ihr herzlich danken möchte», erklärte der Bundespräsident.

Eine halbe Milliarde für Vielfalt, Tradition und Solidarität

100 Mal Schweiz, 100 Mal Vielfalt, 100 Mal Solidarität: Das Abzeichen bringe das langjährige Engagement von Pro Patria für die Heimat Schweiz zum Ausdruck, schreibt die Stiftung am Donnerstag in einer Mitteilung. Seit ihrer Gründung 1909 hat Pro Patria inflationsbereinigt rund eine halbe Milliarde Franken an rund 3000 Projekte und Organisationen ausbezahlt.

2022 ehren auch die Pro Patria-Briefmarken das hundertste 1.-August-Abzeichen. Für das Jubiläum ist laut der Stiftung ein Abbild über die kulturelle Vielfalt der Schweiz entstanden. In chronologischer Reihenfolge bilden die Briefmarken alle Abzeichen seit 1923 ab und zeigen ein Jahrhundert des gesellschaftlichen und kulturellen Wandels.

Die Pro Patria-Briefmarken 2022 bilden die Abzeichen seit 1923 ab. Pro Patria

Johann Mürner, Stiftungsratspräsident von Pro Patria, sagte anlässlich der Jubiläumsfeier: «Die Stiftung hat sich immer an den aktuellen gesellschaftlichen Bedürfnissen orientiert und ihre Unterstützung dort geleistet, wo sie am nötigsten war.» Über die Jahre sei Pro Patria zu einem Qualitätssiegel geworden, das Signalwirkung für andere Institutionen und Stiftungen habe. (aka)