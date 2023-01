Macrons abgewählter Statthalter politisiert nun für die SVP

Joachim Son-Forget Macrons abgewählter Statthalter in der Schweiz politisiert nun für die SVP Er war einst Emmanuel Macrons Statthalter in der Schweiz und sass für dessen Partei in Paris im Parlament. Nun ist Joachim Son-Forget der SVP beigetreten. Allerdings nicht in seiner Wahlheimat Genf. 03.01.2023, 08.31 Uhr

Als Macrons Kandidat für den Schweizer Sitz im Parlament in Paris wurde Joachim Son-Forget bekannt (im Bild: ein Auftritt 2017 in Basel). Nun politisiert er für die SVP. Peter Schenk

Der in der Calvinstadt tätige Arzt ist über die Festtage nämlich von der Sektion Yverdon-Les-Bains als Parteimitglied aufgenommen worden. Gegenüber Télévision Suisse Romande (RTS) bestätigte am Sonntag der Sektionspräsident eine Facebook-Meldung von Joachim Son-Forget.

Zuerst über den Parteiwechsel berichtet hatte vergangene Woche jedoch die welsche Ausgabe von Blick.ch. In der Folge dementierten allerdings mehrere Vertreter der Genfer SVP-Sektion einen Beitritt Joachim Son-Forgets. Wie der Politiker auf Facebook schreibt, stand Genf auch nie im Fokus seiner politischer Ambitionen, sondern nebst der Waadt das Wallis.

Gegenüber RTS hat die Waadtländer Kantonalpartei zudem angekündigt, die Rechtmässigkeit des Parteibeitritts Son-Forgets überprüfen zu wollen. Zuständig für das Aufnahmeverfahren sind jedoch die Sektionen.

Nach Ausfälligkeiten in Ungnade gefallen

Joachim Son-Forget ist nämlich eine schillernde Politfigur. Bevor der in Südkorea geborene und später unter anderem in Genf studierte und tätige Arzt nämlich Macrons Partei beigetreten war, politisierte er in Frankreich für die Sozialisten. Diesen hatte einst auch Macron angehört.

Nachdem Son-Forget wegen Ausfälligkeiten auf Social Media in Macrons Partei La République En Marche in Ungnade fiel, verliess er diese. Der 39-Jährige kam damit einem Rauswurf zuvor. Daraufhin suchte der Politiker zwar bei der Rechtsaussenpartei «Reconquête» Unterschlupf. Doch diese wollte den fortan parteiunabhängigen Schweiz-Vertreter in Paris nicht für eine zweite Amtsperiode unterstützen. Entsprechend wurde der bisherige Statthalter Macrons im vergangenen Jahr dann auch abgewählt. (sat)