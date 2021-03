Jahresrechnung 55 Millionen Franken: Stadt Zürich erzielt im Coronajahr doppelt so viel Gewinn wie erwartet Die Coronapandemie belastet die Jahresrechnung 2020 der Stadt Zürich mit rund 172 Millionen Franken. Trotzdem verzeichnet sie einen deutlichen Ertragsüberschuss. Dario Pollice 16.03.2021, 10.10 Uhr

Die Zürcher Stadtregierung kann auf eine positive Erfolgsrechnung 2020 zurückblicken. (Symbolbild) Keystone

Von der Coronakrise ist bei der Erfolgsrechnung der Stadt Zürich keine Spur in Sicht: sie schliesst 2020 mit einem Plus von 54,6 Millionen Franken ab. Damit fällt der Gewinn doppelt so hoch aus, wie erwartet. Ursprünglich budgetiert war ein Überschuss von 27,1 Millionen Franken, wie die Stadtkanzlei am Dienstag bekanntgibt.