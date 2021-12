40'000 Tierarten gelten neu als bedroht – doch es gibt Gewinner

Jahresbilanz WWF Über 40'000 Tierarten gelten neu als bedroht – doch es gibt auch Gewinner Immer mehr Tierarten sind vom Aussterben bedroht. Besonders schlecht war das Jahr für Haie und Rochen. Bartgeier befinden sich dagegen im Höhenflug. Das zeigt die Jahresbilanz 2021 des WWF. 29.12.2021, 07.32 Uhr

Die Bartgeier erleben im Alpenraum einen Höhenflug. (Archivbild) Keystone

Gemäss der Internationalen Roten Liste sind neu über 40'000 von den 142'500 erfassten Arten in Bedrohungskategorien eingestuft. Das seien mehr als jemals zuvor, teilte WWF Schweiz am Mittwoch in seiner Jahresbilanz mit. Die Umweltschutzorganisation warnt angesichts dieser neuen Zahlen «vor einer katastrophalen Zuspitzung des weltweiten Artensterbens». Gemäss WWF könnten in den nächsten Jahrzehnten rund eine Million Arten aussterben.