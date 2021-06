Postmarkt wächst weiter Postkommission warnt vor steigendem Druck auf die Grundversorgung Der Schweizer Postmarkt ist 2020 um drei Prozent gewachsen. Dies laut Postkommission wegen der Pandemie und dem Päckli-Boom. Der Druck auf die Grundversorgung nimmt laut Aufsicht indes weiter zu. Dario Pollice Aktualisiert 08.06.2021, 10.52 Uhr

Pöstlerinnen und Pöstler hatten letztes Jahr – wie die private Konkurrenz – wegen des Paket-Booms alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) Keystone

Der Postmarkt in der Schweiz hat im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von 4,2 Milliarden Franken erzielt. Dies entspricht einem markanten Wachstum um drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Eine solche Zunahme ist seit mehreren Jahren nicht mehr gemeldet worden, schreibt die Eidgenössische Postkommission (PostCom) in ihrem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht.