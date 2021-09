«Jahr der Schiene» Simonetta Sommaruga und Vincent Ducrot reisen im EU-Sonderzug Die EU will mit dem «Connecting Europe Express» den internationalen Bahnverkehr fördern. Am Montag stiegen Bundesrätin Simonetta Sommaruga und SBB-Chef Vincent Ducrot für eine Etappe ein. 27.09.2021, 17.14 Uhr

Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga posiert mit Herald Ruijters von der europäischen Kommission vor dem Sonderzug. Keystone

Der EU-Sonderzug verbindet von Lissabon her zahlreiche europäische Städte wie Madrid, Paris, Wien und München. Am Montag hat er auch in Zürich und Bern halt gemacht. Mit an Bord: Bundesrätin Simonetta Sommaruga und SBB-CEO Vincent Ducrot. Gemeinsam mit Vertretern von Verkehrsverbänden reisten sie von Zürich in die Bundesstadt, wie das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) mitteilte.