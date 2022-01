Wolf: Parlament fordert tiefere Hürden für Abschuss

Jagdgesetz Dem Wolf geht es einmal mehr an den Kragen: Parlament fordert tiefere Hürden für Abschuss Der Wolfsbestand in der Schweiz soll künftig präventiv reguliert werden. Dieser Forderung aus der kleinen Kammer stimmt auch die Umweltkommission des Nationalrates zu. Damit rüttelt die Politik nicht zum ersten Mal an einem Volksentscheid. Reto Wattenhofer 18.01.2022, 16.59 Uhr

Rasche Zunahme: Die zuständigen Kommissionen des Parlaments wollen den Wolf besser kontrollieren – also einfacher abschiessen. (Symbolbild) Keystone

Der Wolfsbestand soll in Zukunft analog zu den ebenfalls geschützten und dennoch unter strengen Auflagen bejagten Steinböcken präventiv reguliert werden. Ende Oktober stiess die Umweltkommission des Ständerates mit einer parlamentarischen Initiative eine entsprechende Revision des Jagdgesetzes an. Unterstützung kommt nun auch aus der nationalrätlichen Schwesterkommission. Sie stimmte dem Vorstoss ohne Gegenstimme bei zwei Enthaltungen zu, wie die Parlamentsdienste am Dienstag bekannt gaben.

Der Entscheid fiel, nachdem die Kommission Kantone und verschiedene Organisationen angehört hatte. In der Mitteilung spricht sie von einer «zielgerichteten Zusammenarbeit» und einem «konsolidierten Kompromiss». Im Zentrum stehe eine «Flexibilisierung im Umgang mit dem Wolf». Was die Kommission nicht erwähnt: Im September 2020 hatte das Stimmvolk eine Revision des Jagdgesetzes an der Urne abgelehnt.

Neuer Anlauf für Änderung

Mit dem heutigen Entscheid kann die Umweltkommission des Ständerates einen Gesetzesentwurf ausarbeiten. Ziel ist es, mit einer stärkeren Regulierung «die Wolfsbestände regional auf einem für die Tierhaltung tolerablen Niveau» zu halten, ohne damit die Population der Wölfe zu gefährden. «Wölfe, die auffallen, weil sie Siedlungen und Menschen bedrohlich nahekommen oder den Herdenschutz umgehen, sollen erlegt werden dürfen», heisst es dazu in dem vom Parlament überwiesenen Vorstoss. Die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen soll bestehen bleiben.

Die Umweltkommission des Ständerates hatte letzten Oktober argumentiert, angesichts der raschen Zunahme des Wolfsbestandes sei rasches Handeln nötig. Dieser habe sich in der Schweiz innerhalb von nur drei Jahren verdoppelt. Vor allem in den Bergregionen sei das problematisch. Mit der Änderung des Jagdgesetzes soll die Ausbreitung des Wolfes wirksam kontrolliert werden.