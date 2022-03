Referendum Ja zum Filmgesetz: Lex Netflix stärkt Schweizer Filmindustrie und KMU Die geplante Abgabe für Streaminganbieter wie Netflix ist aus Sicht einer breiten politischen Allianz gerechtfertigt. Es dürfe nicht sein, dass alle Einnahmen ins Ausland flössen. Das letzte Wort über das neue Filmgesetz wird das Stimmvolk im Mai haben. Reto Wattenhofer 24.03.2022, 14.15 Uhr

Ein überparteiliches Komitee kämpft für die «Lex Netflix». (Symbolbild Keystone

Den Jungparteien von FDP, SVP und GLP ist das überarbeitete Filmgesetz – besser bekannt als «Lex Netflix» – ein Dorn im Auge. Das Gesetz soll Streaminganbieter wie Netflix oder Disney+ stärker in die Pflicht nehmen. Für die Plattformen soll eine Abgabe von vier Prozent ihrer hierzulande erzielten Einnahmen fällig werden, welche dann an Schweizer Filmschaffende fliesst.

Für die Befürworter ist das gerechtfertigt. Internationale Streaming-Plattformen und Fernsehsender würden heute in der «kaufkräftigen Schweiz» viel Geld verdienen, betonten die Vertreter des überparteilichen Komitees «Ja zum Filmgesetz» am Donnerstag vor den Medien. Heute flössen die Einnahmen ins Ausland. Dagegen ginge das Schweizer Filmschaffen und damit die hiesigen KMU leer aus, heisst es in der Mitteilung.

Gleich lange Spiesse

Aus Sicht der breiten Allianz aus SP, Grüne, EVP, GLP, Mitte und FDP ist das nicht fair – zumal die Schweizer Anbieter im Fernsehmarkt dazu längst verpflichtet sind. «Mit dem neuen Filmgesetz zieht die Schweiz mit ihren Nachbarländern gleich und sorgt für gleiche Produktionsbedingungen für einheimische Filme und Serien», wird die Berner GLP-Nationalrätin Melanie Mettler in der Mitteilung zitiert.

Auch die Luzerner Mitte-Ständerätin Andrea Gmür betonte, das Filmgesetz stärke die «Swissness». Es sei ein «austariertes und faires Konzept». Der Zuger FDP-Ständerat Matthias Michel strich gemäss Mitteilung heraus, dass mit dem neuen Gesetz keine Subventionen fliessen würden. Die Berner Grüne-Nationalrätin Regula Rytz sagte, die heimische Filmbranche werde «enorm profitieren», wenn sie gleich lange Spiesse wie die Filmindustrie in den Nachbarstaaten erhalte.

Nebst einer Investitionspflicht sieht die «Lex Netflix» vor, dass Streamingplattformen jährlich mindestens 30 Prozent ihres Filmangebots für europäische Filme reservieren müssen. Die bürgerlichen Jungparteien kritisieren, das Gesetz trete die «Bedürfnisse der Konsumenten mit Füssen» und es ein «Bruch mit liberalen Prinzipien» sei. Zudem warnen sie, dass bei einer Annahme die Konsumentinnen und Konsumenten tiefer ins Portemonnaie greifen müssten. Die Abstimmung findet am 15. Mai statt.