Istanbul-Konvention: Ständerat will Krisenzentren für Gewaltopfer

Istanbul-Konvention Parlament möchte Krisenzentren für Gewaltopfer schaffen Mehr Hilfe für Opfer von sexueller, häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt: Der Ständerat hat sich für Krisenzentren in jedem Kanton ausgesprochen. André Bissegger 27.09.2022, 12.12 Uhr

Opfer von sexualisierter, häuslicher oder geschlechtsbezogener Gewalt sollen in der Schweiz mehr Hilfe bekommen. (Symbolbild) Keystone

Opfer von sexualisierter, häuslicher und geschlechtsbezogener Gewalt erhalten in vielen Regionen der Schweiz keine spezialisierte medizinische oder psychologische Soforthilfe. Das soll sich nun ändern: Der Ständerat hat am Dienstag einer Motion von SP-Ständerätin Marina Carobbio Guscetti (TI) grünes Licht gegeben. Der Nationalrat hatte bereits in der vergangenen Woche zwei gleichlautende Motionen gutgeheissen. Auch der Bundesrat unterstützt das Anliegen.