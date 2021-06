Das macht die Schweiz gegen häusliche Gewalt

Istanbul-Konvention Schweiz zeigt auf, was sie gegen häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen tut Die Schweiz hat erstmals einen Bericht zur Umsetzung der Istanbul-Konvention veröffentlicht. Sie zeigt darin auf, was sie zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt macht. 18.06.2021, 12.51 Uhr

Fälle von häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Frauen nehmen in der Schweiz zu. Ein neuer Bericht zeigt, was die Schweiz dagegen tut. (Symbolbild) Keystone

Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt sind leider auch in der Schweiz weit verbreitet. Und die Tendenz ist steigend: Durchschnittlich alle zweieinhalb Wochen stirbt hierzulande eine Frau an den Folgen eines solchen Übergriffs, wie das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) am Freitag mitteilte. Zudem sind etwa 27'000 Kinder jedes Jahr von häuslicher Gewalt mitbetroffen.