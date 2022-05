Investitionskontrolle Fesseln für chinesische Firmen? Bundesrat ist weiter skeptisch Ausländische Investoren sollen nicht beliebig Schweizer Firmen aufkaufen können. Im Visier hat die Politik damit die chinesischen Übernahmegelüste. Auf Drängen des Parlaments legt der Bundesrat nun ein Gesetz vor. Er selbst sperrt sich weiterhin. Reto Wattenhofer 18.05.2022, 12.46 Uhr

Die Übernahme von Syngenta durch das chinesische Unternehmen ChemChina sorgte für kontroverse Diskussionen. Keystone

Syngenta, Gategroup, SR Technics oder Sigg: Die Liste der Schweizer Unternehmen, die in den letzten Jahren in chinesische Hände übergingen, ist lang. Die Einkaufstour der asiatischen Grossmacht sorgte in der Politik für rote Köpfe. Das Parlament hat bereits gehandelt: Es hat den Bundesrat beauftragt, eine Genehmigungsbehörde zu schaffen, die ausländische Investitionen in Zukunft prüfen soll. Die Idee: Kontrollen sollen den Ausverkauf hiesiger Firmen stoppen.

Widerwillig hat die Landesregierung am Mittwoch nun die Gesetzesrevision präsentiert. Denn sie lehnt die Einführung eines Investorenchecks weiterhin ab. Das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen sei «ungünstig» und das «bestehende Regelwerk» ohnehin «ausreichend», hält der Bundesrat fest.

Offenheit als Erfolgsfaktor

Einmal mehr führt er die «Offenheit als zentralen Erfolgsfaktor» ins Feld. «Die Politik der Offenheit gegenüber Investitionen aus dem Ausland ist für den Wirtschaftsstandort Schweiz von zentraler Bedeutung», heisst es in einer Mitteilung des Wirtschaftsdepartements. Deshalb hätte die Landesregierung den Status Quo bevorzugt. Um die Gemüter in der Politik etwas zu besänftigen, wollte sie einzig das Monitoring ausländischer Investitionen verbessern.

Im Parlament lief der Bundesrat mit dem Manöver auf. Eine Rolle gespielt haben dürfte, dass der Vorstoss nicht aus den Reihen der traditionell China- und freihandelskritischen Linke stammt. Eingebracht hatte die Motion der Walliser Mitte-Ständerat Beat Rieder – sonst ein strammer Verfechter wirtschaftsliberaler Grundsätze.

«Zielgerichtet, griffig und administrativ schlank»

Geht es nach dem Bundesrat, soll die künftige Investitionsprüfung «zielgerichtet, griffig und administrativ schlank» ausgestaltet sein. Mit dem neuen Investitionsprüfgesetz soll eine Gefährdung oder Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit durch Übernahmen von Schweizer Firmen durch ausländische Investoren verhindert werden.

Als kritisch betrachtet der Bundesrat vor allem Investoren mit einer staatlichen Nähe. Entsprechend sollen Übernahmen durch ausländische staatliche oder staatsnahe Käufer in jedem Fall geprüft werden – unabhängig von der Branche.

Reform dürfte einen schweren Stand haben

Auch definiert der Bundesrat «besonders kritische Bereiche», in denen ebenfalls eine Genehmigungspflicht bestehen soll. Dazu zählen Zulieferer der Armee, Stromunternehmen, grosse Wasserversorger, aber auch Universitätsspitäler oder Telekomfirmen. Kleine Unternehmen sollen hingegen grundsätzlich ausgenommen werden.

Für die Investitionsprüfung und die Koordination mit den anderen Stellen soll das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) verantwortlich sein. Der Entscheid kann nur im Konsens unter den beteiligten Stellen gefällt werden. Andernfalls muss der Bundesrat entscheiden. Gemäss einem externen Bericht dürften jährlich 23 bis 45 Übernahmen geprüft werden. Die direkten Vollzugskosten werden auf maximal 1,7 Millionen Franken pro Jahr veranschlagt.

Ob das Gesetz dereinst überhaupt zum Fliegen kommt, steht in den Sternen. In der Vernehmlassung, in der sich ab jetzt interessierte Kreise äussern können, dürfte die Reform einen schweren Stand haben. Widerstand ist vor allem aus der Wirtschaft programmiert. So kritisierte der Dachverband Economiesuisse bei den Beratungen im Parlament die Einführung von Investitionskontrollen scharf. Betreiber kritischer Infrastrukturen seien bereits heute in staatlichem Besitz oder durch Spezialgesetze geschützt.