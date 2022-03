Schweizer Firmen sollen in China investieren können

Investitionen Parlament will gleich lange Spiesse für Schweizer Unternehmen in China Schweizer Firmen sollen auch in China uneingeschränkt investieren und Unternehmen übernehmen dürfen. Das Parlament möchte gleich lange Spiesse schaffen – gegen den Willen des Bundesrates. 08.03.2022, 11.52 Uhr

2016 übernahm Chemchina den Basler Konzern Syngenta. Kostenpunkt: 43 Milliarden Franken. Keystone

Für Schweizer Firmen in China sollen künftig die gleichen Bedingungen gelten wie für chinesische Firmen in der Schweiz: Am Dienstag hat nach dem Ständerat auch der Nationalrat mit 102 zu 72 Stimmen eine Motion gutgeheissen, die gleich lange Spiesse fordert, wenn es um Investitionen in Unternehmen geht. So sollen Schweizer Unternehmen künftig uneingeschränkt Anteile an chinesischen Firmen kaufen oder sie übernehmen können.

Das Parlament beauftragt mit der Motion den Bundesrat, bei der Weiterentwicklung des Freihandelsabkommens mit China auf diese Änderung hinzuwirken. Der Nationalrat teilte die Ansicht des Ständesrats, dass im bestehenden Abkommen ein Ungleichgewicht zum Nachteil der Schweizer Unternehmen besteht, insbesondere für KMU. «Bei solch engen Wirtschaftsbeziehungen sollte auch eine gewisse Gleichberechtigung bei den Investitionen gelten», sagte Christine Bulliard-Marbach (Mitte/FR) im Namen der Kommission. Es gebe Anzeichen aus China, dass es hier einen Spielraum gebe.

Gleichberechtigung kaum möglich

Eine Minderheit im Rat zeigte sich hingegen skeptisch. Die eingeforderte volle Reziprozität wäre kontraproduktiv und würde den Verhandlungsspielraum des Bundesrates einschränken, sagte Laurent Wehrli (FDP/VD). Das Risiko für negative Auswirkungen auf die Schweizer Wirtschaft sei zu gross. Aufgrund der unterschiedlichen Interessen sei es zudem kaum möglich, in allen Sektoren die gleichwertigen Investitionsmöglichkeiten zu erreichen. Die gleichen Argumente vertritt auch der Bundesrat, der die Motion zur Ablehnung empfohlen hatte.

Syngenta, Gategroup, SR Technics oder Sigg: Die Liste der Schweizer Unternehmen, die in den letzten Jahren in chinesische Hände übergingen, ist lang. Die Einkaufstour der asiatischen Grossmacht sorgte in der Politik für rote Köpfe. Das Parlament hat bereits gehandelt: Es hat den Bundesrat beauftragt, eine Genehmigungsbehörde zu schaffen, die ausländische Investitionen in Zukunft prüfen soll. (agl/rwa)