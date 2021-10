Gedenkstätten Armee stellt Verzeichnis mit über 900 Denkmälern online Die Schweizer Armee hat ein Inventar von bestehenden Armee- und Kriegsdenkmälern erstellt. Über 900 Erinnerungszeichen sind nun online abrufbar. 29.10.2021, 11.10 Uhr

Das Löwendenkmal in Luzern erinnert an die gefallenen Schweizergardisten beim Tuileriensturm 1792 in Paris. Keystone

Sie erinnern an Gefechte zur Zeit der Alten Eidgenossenschaft, an europäische Kriege oder die Präsenz der Armee. Von den zahlreichen Skulpturen, Obelisken und Gedenktafeln sind aber nur die wenigsten der Allgemeinheit bekannt, wie etwa das Forchdenkmal in Küsnacht ZH oder das Löwendenkmal in Luzern. Nun hat die Schweizer Armee erstmals ein Inventar dieser Denkmäler erstellt, wie sie am Freitag mitteilt. Die über 900 Erinnerungszeichen sind online für die Öffentlichkeit abrufbar.