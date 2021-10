Interview Milliardär Hansjörg Wyss warnt vor der SVP In Amerika hat der Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss viel Einfluss. In einem Interview äussert er sich nun zu Corona und zur Schweizer Politik. 15.10.2021, 08.23 Uhr

Hansjörg Wyss baute sein Imperium in der Schweiz auf, lebt aber in den USA. zvg

In den USA gilt Hansjörg Wyss als finanzkräftiger Unterstützer der Demokraten. Nun äussert er sich auch zur Schweizer Politik. In einem Interview mit dem Blick bezeichnet er die SVP als «grosse Gefahr für die Schweiz.» Die Partei habe nicht erkannt, «dass wir in einer international vernetzten Welt leben», sagte er.