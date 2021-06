Internet Studie zeigt: Alltag verlagert sich immer mehr ins Netz Ericsson prognostiziert anhand einer breit angelegten Verbraucherstudie, die wöchentlich online verbrachte Zeit werde bis zum Jahr 2025 um durchschnittlich zehn Stunden steigen. Alltagsroutinen finden demnach fast ausschliesslich im Internet statt. 09.06.2021, 12.15 Uhr

Gemäss einer Verbraucherstudie von Ericsson wird künftig alles, was Routine ist, online stattfinden. (Symbolbild) Keystone

Die Online-Nutzung wird der Studie zufolge über bis anhin genutzte Dienste, etwa Homeoffice und Online-Shopping, hinausgehen. Das schwedische Technologie-Unternehmen sagt voraus, dass bis 2025 «durchschnittlich 2,5 neue Dienste hinzukommen werden», wie es am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt. Dies unterstreiche die Bedeutung der digitalen Inklusion. Sieben von zehn Befragten geben zudem an, mehr auf Online-Sicherheit und Privatsphäre achten zu wollen.