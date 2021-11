Cassis eröffnet Genfer Friedenswoche

Internationale Zusammenarbeit Bundesrat Ignazio Cassis eröffnet Friedenswoche in Genf Zusammen mit UNO-Generaldirektorin Tatjana Walowaja eröffnete Aussenminister Ignazio Cassis in Genf einen Erweiterungsbau des Palais des Nations und eröffnete die achte Genfer Friedenswoche. 01.11.2021, 18.04 Uhr

UNO-Generaldirektorin Tatjana Walowaja (l.)und Ignazio Cassis eröffneten in Genf einen Erweiterungsbau des Palais des Nations.

In Genf begann am Montag die achte Ausgabe der Friedenswoche, an der sich zahlreiche Akteure der internationalen Zusammenarbeit austauschen. Die diesjährige Genfer Friedenswoche ist Gesprächen über Konflikte gewidmet, die durch den Klimawandel verursacht werden. Weitere Themen sind Inklusion und Bekämpfung von Ungleichheiten und die Nutzung neuer Technologien für den Frieden.