Korruptionsindex: Schweiz fällt vom Rang drei auf sieben zurück

Internationale Studie Korruptionsindex: Schweiz fällt vom dritten auf den siebten Rang zurück Die Vetternwirtschaft sei in der Schweiz nach wie vor weit verbreitet, kritisiert die Lobbyorganisation Transparency International. Andere Länder wie Finnland oder Norwegen hätten sich dagegen verbessert. Peter Walthard 25.01.2022, 06.01 Uhr

Lobbyist im Bundeshaus: Die Schweiz müsse den Umgang mit Interessenskonflikten verbessern, so Transparency International. (Symbolbild) Keystone

Noch immer gehört die Schweiz zu den zehn am wenigsten von Korruption betroffenen Ländern der Welt. Verglichen mit Staaten wie Norwegen, Finnland oder Neuseeland hat sie aber an Boden verloren. Dies ist das Ergebnis des aktuellen Corruption Perceptions Index (CPI), den die Anti-Korruptionsorganisation Transparency International (TI) erstellt hat. Auf dieser Rangliste hat die Schweiz 2021 seit dem Vorjahr einen Punkt verloren und weist damit neu noch 84 von 100 möglichen Punkten auf. Dies teilte der Schweizer Ableger von TI am Dienstag mit.