Internationale Gemeinschaft Ständerat will an Kandidatur für UNO-Sicherheitsrat festhalten Der Angriff der SVP auf die Kandidatur der Schweiz für den UNO-Sicherheitsrat ist gescheitert. Der Ständerat liess die Partei abblitzen. Der Bundesrat betonte, an der Kandidatur festzuhalten. 14.03.2022, 17.28 Uhr

Die Schweiz könnte im Juni in den UNO-Sicherheitsrat gewählt werden. (Archivbild) Keystone

Die SVP will nicht, dass die Schweiz im Juni womöglich in den UNO-Sicherheitsrat gewählt wird. Der Ständerat musste sich daher am Montag im Rahmen einer von ihr erzwungenen ausserordentlichen Session mit der Schweizer Kandidatur für den UNO-Sicherheitsrat befassen. Die SVP befürchtet etwa Probleme mit der Neutralität und Unabhängigkeit. Auch glaubt sie, dass die Schweiz an Glaubwürdigkeit im Bereich der Guten Dienste verlieren wird.

Allerdings war ihr Versuch, die Kandidatur zu stoppen, vergeblich: Wie bereits am vergangenen Donnerstag im Nationalrat scheiterte sie mit ihrem Anliegen auch im Ständerat. Dieser lehnte den Vorstoss mit 26 zu 11 Stimmen bei 4 Enthaltungen deutlich ab. Für den Rückzug des Gesuchs sprachen sich neben den Vertretern der SVP auch solche der Mitte aus. Bundespräsident Ignazio Cassis betonte derweil, der Bundesrat halte an der Kandidatur fest.

Ständerat ist sich über Folgen einer Wahl nicht einig

Allerdings zeigte die Debatte, dass die Frage eines Schweizer Sitzes im UNO-Sicherheitsrat gerade seit der russischen Invasion in der Ukraine an Brisanz gewonnen hat. Gespalten war etwa die Mitte: Heidi Z’Graggen (UR) rief den Bundesrat dazu auf, die Kandidatur neu zu bewerten und darauf zu verzichten. Beat Rieder (VS) betonte, die Schweiz sei weder rechtlich noch organisatorisch bereit, das Mandat auszufüllen. Für Andrea Gmür-Schönenberger (LU) wäre der Ratsbeitritt hingegen «die logische und konsequente Folge der Schweizer Aussenpolitik». Auch Pirmin Bischof (SO) sieht im Beitritt mehr Chancen als Risiken.

Das betonte auch Damian Müller (FDP/LU), der von einer «echten Chance» für die Schweiz sprach. Eine Mitgliedschaft würde die Glaubwürdigkeit als Vermittlerin nicht beeinträchtigen und auch die Neutralität sei nicht gefährdet. «Die UNO ist in keinem Fall Kriegspartei», versicherte er. «Ihre Mission ist, den Frieden herzustellen.»

Der parteilose Thomas Minder (SH) will hingegen, dass der Bundesrat die Kandidatur zurückzieht. «Mit der Wahl in den Rat wird das lange erarbeitete Image des guten Vermittlers zunichte gemacht», sagte er. Und Alex Kuprecht (SVP/SZ) fragte sich, ob die zwei Jahre im Rat das Risiko wert seien, danach nicht mehr als neutraler Staat wahrgenommen zu werden.

Chancen der Schweiz für Einzug stehen gut

Die Schweiz könnte am 9. Juni als eines von zehn nichtständigen Mitgliedern in den UNO-Sicherheitsrat gewählt werden. Ihre Chancen stehen gut: Neben der Schweiz und Malta gibt es keine anderen Bewerber. Damit würde die Schweiz dann 2023 und 2024 Seite an Seite mit den fünf Vetomächten im Rat mitentscheiden.

Das mächtige Gremium trägt die institutionelle Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens. Dazu verfügt der Sicherheitsrat über verschiedene Instrumente. So kann er Resolutionen aber auch Sanktionen beschliessen. (abi/rwa)