Ukraine und F-35 im Zentrum von Viola Amherds Besuch in den USA

Internationale Beziehungen Ukraine und F-35 im Zentrum von Viola Amherds Arbeitsbesuch in den USA Am Montag reist Bundesrätin Viola Amherd zu einem Arbeitsbesuch in die USA. Nebst dem Ukraine-Krieg wird sie sich mit der amerikanischen Vize-Verteidigungsministerin auch über die geplante Anschaffung des Kampfjets F-35 austauschen. 06.05.2022, 11.51 Uhr

Bundesrätin Viola Amherd wird sich mit der US Vize-Verteidigungsministerin über den geplanten Kauf des Kampfjets F-35 unterhalten. Keystone

Die Schweizer Verteidigungsministerin Viola Amherd nimmt am Dienstag und Mittwoch an einem Treffen in Washington (D.C.) teil, das von der Münchner Sicherheitskonferenz organisiert wird. Im Rahmen des Meetings trifft sich die Bundesrätin auch zu bilateralen Gesprächen mit der US-Vize-Verteidigungsministerin Kathleen Hicks, wie das Verteidigungsdepartement (VBS) am Freitag mitteilte.

Mit Hicks wird sich Amherd über den Krieg in der Ukraine und die aktuelle sicherheitspolitische Lage in Europa austauschen. Dabei steht auch die Beschaffung des US-Kampfjets F-35 sowie des Flugabwehrraketen-Systems «Patriot» im Zentrum der Gespräche. Laut Mitteilung ist auch ein Besuch der Bundesrätin beim Rüstungskonzern Lockheed Martin geplant, welche den Kampfjet herstellt.

Kommission will Kampfjet-Kauf lieber heute als morgen beschliessen

Die Landesregierung hatte im vergangenen Juni bekannt gegeben, dass sie sich für den Kauf von 36 Kampfflugzeugen des Typs F-35 entschieden hat. Die Beschaffung ist aber noch nicht in trockenen Tüchern. Derzeit läuft die Unterschriftensammlung für die Initiative «Stop F-35», die den Kauf an der Urne verhindern will.

Am Mittwoch haben die Verteidigungsministerin und die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats den Druck auf die Initianten erhöht. Sie wollen das Volksbegehren nicht abwarten, sondern den US-Flieger bereits im Sommer durchs Parlament bringen. Die Kommission setzte der Landesregierung eine Deadline für den Vertragsabschluss: spätestens auf den 31. März 2023 soll der Kauf unter Dach und Fach sein. Dann läuft nämlich die Offerte aus, welche der Bundesrat vor fünf Jahren ausgehandelt hat und der Schweiz Preis und Liefertermin für die Kampfjets garantiert. (dpo)