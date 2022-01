Internationale Beziehungen Bundespräsident Cassis auf Antrittsbesuch in Österreich Ignazio Cassis reiste für seinen Erstbesuch als Bundespräsident traditionell nach Österreich. Themen waren die Verbundenheit der Länder, die Beziehung zur EU und gemeinsame Herausforderungen. 13.01.2022, 13.13 Uhr

Bundespräsident Ignazio Cassis (rechts) reiste für seinen Erstbesuch traditionell nach Österreich und wurde dort von Bundespräsident Alexander van der Bellen empfangen. Keystone

Es ist Tradition: Der oder die frisch gewählte Schweizer Bundespräsidentin reist für den Erstbesuch ins Nachbarland Österreich. In diesem Jahr war die Reihe an Ignazio Cassis, der sich am Donnerstag mit dem österreichischen Bundespräsidenten Alexander van der Bellen traf. «Diese Tradition betont von Anfang an die grosse und intensive Verbundenheit der zwei Länder», sagte der Österreicher im Anschluss vor den Medien. Und sie schaffe die Möglichkeit, sich über wichtige Fragen auszutauschen.