Offener Brief an Bundesrat Alain Berset: Behinderte fürchten Tria

Intensivmedizin Offener Brief an Bundesrat Alain Berset: Behinderte fürchten Triage Behinderte könnten bei einer Triage bei der Intensivpflege benachteiligt werden, fürchtet die Organisation Tatkraft. In einem offenen Brief ruft sie den Bundesrat zum handeln auf. 31.12.2021, 08.21 Uhr

Auf den Intensivstationen werden die Ressourcen knapp: Nun befürchten Behinderte, bei der Triage benachteiligt zu werden. Keystone

In dem offenen Brief wird Bundesrat Alain Berset aufgefordert, «sofort konkrete Massnahmen zu ergreifen, um die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu schützen.» Angesichts der dramatisch steigenden Fallzahlen und den überlasteten Spitälern bestehe die Gefahr, «dass es bei Triage-Entscheidungen zu schwerwiegenden Diskriminierungen kommen könnte, weil im Spital die Überlebenschance von Menschen mit Behinderungen fälschlicherweise zu niedrig eingeschätzt wird», wie die Behindertenorganisation Tatkraft am Freitag in einer Mitteilung schreibt.