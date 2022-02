Medienpaket und Tabakwerbeverbot dominieren Kampagnen und Artikel

Pandemie Impfen, Spitäler, Todesfälle: Wo steht der Aargau kurz vor den Turbo-Öffnungen?

Der Bundesrat stellt alle Coronamassnahmen zur Diskussion. Der Regierungsrat hat bis am Mittwoch Zeit, sich zu den Vorschlägen zu äussern. Die Situation in den Aargauer Spitälern hat sich in den letzten Tagen nicht zugespitzt und auch Covid-Todesfälle gibt es weniger als Ende Jahr. Einzig die Booster-Quote könnte höher sein.