Initiative Stimmen die Bernerinnen und Berner bald über kostenlosen ÖV ab? Die Initiative für einen kostenlosen öffentlichen Verkehr (ÖV) in der Stadt Bern ist zustande gekommen. Vor einer Abstimmung muss nun geprüft werden, ob das Anliegen nicht gegen geltendes Recht verstösst. 07.05.2021, 11.31 Uhr

Eine Volksinitiative verlangt, dass der öffentliche Verkehr in der Stadt Bern künftig für alle gratis ist. Keystone

(abi) Die «Gratis-ÖV-Initiative» in der Stadt Bern ist einen Schritt weiter: Innerhalb der Sammelfrist wurden knapp 5600 gültige Unterschriften gesammelt. Damit ist die Initiative formell zustande gekommen. Das teilte die Berner Stadtregierung am Freitag mit. Die Volksinitiative der Partei der Arbeit (PdA) und der Kommunistischen Jugend Bern will, dass künftig der öffentliche, nicht touristische Verkehr in der Stadt Bern für alle Benutzerinnen und Benutzer kostenlos ist.