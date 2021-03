Initiative Die Schweiz soll nicht länger Hochpreisinsel sein Der Gegenvorschlag zur «Fair-Preis-Initiative» ist kurz davor, unter Dach und Fach zu kommen. Ein Knackpunkt bleibt die Reimportklausel. 04.03.2021, 09.42 Uhr

Viele Produkte sind in der Schweiz deutlich teurer als im Ausland. (Symbolbild) Keystone

(mg) Der Hochpreisinsel Schweiz soll der Kampf angesagt werden. Der Nationalrat hat sich am Donnerstag erneut mit dem Gegenvorschlag zur «Fair-Preis-Initiative» befasst. Und dieser Vorschlag genoss in der Ratsdebatte viele Sympathien. Dabei wird den Anliegen der Initianten grösstenteils Rechnung getragen – diese haben auch in Aussicht gestellt, dass sie die Initiative zurückziehen, wenn ihre Forderungen erfüllt sind. So sollen gesetzliche Grundlagen geschaffen werden, um die häufig praktizierte internationale Preisdiskriminierung von Nachfragern aus der Schweiz zu bekämpfen.