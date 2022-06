Bund investiert 1,3 Milliarden Franken in Agglomerationsverkehr

Infrastruktur Milliardenkredit für Verkehr: Bundesrat greift Agglomerationen unter die Arme Wenn es um die Verkehrsinfrastruktur geht, zeigt sich der Bundesrat einmal mehr spendabel: Für Projekte in Agglomerationen sollen in den nächsten Jahren 1,3 Milliarden Franken fliessen. Reto Wattenhofer 10.06.2022, 13.20 Uhr

Gefördert werden sollen auch Veloschnellrouten. Keystone

Seit bald 15 Jahren unterstützt der Bund Städte und Agglomerationen bei der Lösung ihrer Verkehrsprobleme. Dabei zeigt er sich spendabel. Seither sind mehr als 7 Milliarden Franken für Projekte in die Verkehrsinfrastruktur geflossen. Am Freitag hat der Bundesrat die nächsten Pflöcke eingeschlagen. Er schlägt vor, für die 4. Generation 32 Programme mit rund 1,3 Milliarden Franken zu unterstützen, wie es in einer Mitteilung des Verkehrsdepartements (Uvek) heisst.