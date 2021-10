Gewerkschaft will Erklärung von Zoll-Chef

Industriezölle Zoll-Chef irritiert eigene Fachleute: Gewerkschaft fordert Klärung Die Zollgewerkschaft Garanto will vom obersten Zöllner Christian Bock eine Erklärung: Seine Ausführungen zur Abschaffung der Industriezölle sind aus Sicht der eigenen Fachleute falsch. 29.10.2021, 12.09 Uhr

EZV-Direktor Christian Bock hat die Zollfachleute in den eigenen Reihen gegen sich aufgebracht. Keystone

Die in der Herbstsession vom Parlament beschlossene Abschaffung der Industriezölle hinterlässt in der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) Konfusion. Die Zollgewerkschaft Garanto fordert von EZV-Chef Christian Bock eine Klarstellung zu den Folgen für die Praxis des Zolls, wie sie am Freitag mitteilte. Hintergrund ist ein internes Bulletin, in dem Bock mitgeteilt haben soll, «auf vertiefte Abklärungen der korrekten Einreihung oder auf nachgelagerte Kontrollen» könne künftig verzichtet werden.