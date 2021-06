In allen Kantonen SVP feiert Scheitern des Rahmenabkommens mit Höhenfeuern Das Ende des Rahmenabkommens bedeutet einen Sieg für die SVP. Einen Monat nach dem Abbruch der Verhandlungen feiert die Partei ihren Triumph im ganzen Land. 26.06.2021, 17.15 Uhr

Die SVP will am Samstag in allen Kantonen Höhenfeuer entzünden. (Symbolbild) Keystone

Die Einladung könnte auch für eine 1.-August-Feier sein. Es gibt Reden, Grilladen und ein Höhenfeuer. Gemäss der SVP-Website finden am Samstagabend «in allen Kantonen» Feiern statt, an denen die Partei das Ende des Rahmenabkommens begiessen will. Es solle eine «stimmungsvolle und patriotische Feier» werden, schreibt beispielsweise die SVP Zürich in ihrer Einladung und kündigt «zahlreiche SVP-Politprominenz» an.