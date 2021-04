Impftempo «Versteckte Gefahr»: Taskforce warnt vor Verzögerungen bei Eingriffen Können die Kantone nicht schneller impfen, droht ein Rückstau bei den medizinischen Eingriffen. Die Taskforce des Bundes warnt vor bis zu 6000 Eingriffen, die verschoben werden müssten. 24.04.2021, 09.20 Uhr

In den Impfzentren (hier Willisau im Kanton Luzern) wird fleissig geimpft. Noch fehlt aber vielerorts genügend Impfstoff. Bild: Boris Bürgisser (Willisau, 21. April 2021)

(mg) Bis zu 6000 verzögerte medizinische Eingriffe drohen bis September, wenn das Impftempo nicht erhöht wird. Dies schreibt die wissenschaftliche Covid-Taskforce in ihrem neusten Policy Brief. Dieses Szenario sei wahrscheinlich, wenn weiterhin pro Tag rund 38'000 Impfungen verabreicht werden. Die Operationen müssten aufgeschoben werden, «um Betten auf den Intensivstationen für Covid-Patienten frei zu machen», wie es im Brief heisst.