Coronavirus Covid-Zertifikat: Zuschlag geht an Bundesamt für Informatik und Telekommunikation Der Entscheid ist gefallen: Das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation erhält den Auftrag, das Covid-Zertifikat zu erstellen. Dieses soll Ende Juni 2021 zur Verfügung stehen. Dario Pollice 07.05.2021, 12.09 Uhr

Die Lösung des Bundesamt für Informatik und Telekommunikation für ein Covid-Zertifikat hat das BAG überzeugt. (Symbolbild) Keystone

Von rund 50 Lösungsangeboten für die Erstellung eines Covid-Zertifikats für Geimpfte, Genesene und Getestete sind am Schluss noch zwei im Rennen geblieben, die Lösung des Bundesamtes für Informatik (BIT) und jene von Sicpa/Elca. Nun steht fest: Der Zuschlag geht an das System des BIT, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag bekannt gibt.