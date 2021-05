Impfoffensive Kanton Zürich vergibt 120'000 neue Impftermine für die zweite Hälfte Juni Ab sofort stehen Personen ab 16 Jahren im Kanton Zürich 120'000 neue Impftermine in der zweiten Junihälfte zur Verfügung. Ausserdem startet der Kanton eine Informationskampagne. 16.05.2021, 18.37 Uhr

In der kommenden Woche sollen weitere 30'000 Impftermine in Apotheken angeboten werden, meldete der Kanton am Sonntag in einer Medienmitteilung. Ab dem Montag soll ausserdem die Impfbereitschaft der Bevölkerung mit einer Informationskampagne erhöht werden. Der Kanton Zürich strebe bis Ende Sommer eine in allen Bevölkerungsteilen möglichst hohe Durchimpfung an, heisst es in der Mitteilung weiter.