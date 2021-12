Kanton Zürich in der Offensive: 23'000 Impfungen täglich ab Janua

Impfkampagne Kanton Zürich in der Offensive: 23'000 Impfungen täglich ab Januar Mit sechs neuen Impfzentren treibt der Kanton Zürich die Booster-Kampagne voran. Wer sich vor Ablauf der Frist von sechs Monaten impfen lassen will, muss eine Einwilligung unterschreiben. 21.12.2021, 16.52 Uhr

Der Kanton Zürich will bis Ende Jahr auf 450'000 Auffrischimpfungen kommen. (Symbolbild) Keystone

Der Kanton Zürich baut seine Impflogistik aus. Wie die Kantonsregierung am Dienstag bekannt gab, werden sechs neue Impfzentren eröffnet, darunter eines im Einkaufszentrum Glatt in Wallisellen. Damit werde die Kapazität auf 23'000 verabreichte Dosen pro Tag gesteigert, heisst es in der Mitteilung der Staatskanzlei. Ziel sei es, bis Ende Jahr 450'000 Auffrischimpfungen geschafft zu haben. Bis jetzt wurden 350'000 Drittimpfungen verabreicht. Bis Anfang Februar sollen alle, die einen Booster wollen, ein Angebot erhalten haben.