Immobilien Weg vom Eigenmietwert, dafür weniger Abzüge bei den Steuern Die Wirtschaftskommission des Ständerats will den Eigenmietwert abschaffen. Im Gegenzug sollen Schuldzinsen und Unterhaltskosten bei den Steuern nicht mehr abgezogen werden können. André Bissegger 28.05.2021, 12.58 Uhr

Die ständerätliche Wirtschaftskommission will den Eigenmietwert abschaffen. (Symbolbild) Keystone

Es gleicht beinahe einer unendlichen Geschichte: In den vergangenen zwei Jahrzehnten sind verschiedene Anläufe gescheitert, um den Eigenmietwert abzulösen. Nun unternimmt die Wirtschaftskommission des Ständerats einen erneuten Anlauf. Sie hat ihren Entwurf für ein Bundesgesetz über den Systemwechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung beraten und mit neun zu zwei Stimmen bei einer Enthaltung verabschiedet, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Der Bundesrat kann nun dazu Stellung beziehen. Danach wird der Entwurf voraussichtlich in der Herbstsession vom Ständerat behandelt, wie es weiter heisst.