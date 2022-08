Weiterer Preisanstieg: Wohneigentum auch im zweiten Quartal teure

Immobilien Weiterer Preisanstieg: Wohneigentum wird auch im zweiten Quartal teilweise massiv teurer Wohneigentum war in der Schweiz im zweiten Quartal 7,5 Prozent teurer als im Vorjahr. Gegenüber dem Vorquartal zogen die Preise um 2,7 Prozent an. 16.08.2022, 09.00 Uhr

Wohneigentum ist in der Schweiz im zweiten Quartal noch einmal teurer geworden. (Symbolbild) Keystone

Einfamilienhäuser seien zwei Prozent, Eigentumswohnungen 3,3 Prozent teurer geworden als in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres, teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mit. Den stärksten Preisanstieg weisen demnach Eigentumswohnungen in städtischen Gemeinden in grossen Agglomerationen an. Sie wurden in nur drei Monaten sogar 6 Prozent teurer, wie das BFS schreibt.