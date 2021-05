Immobilien Der Kauf von Eigentum wurde im ersten Quartal günstiger – doch nicht überall Wer Wohneigentum erwerben wollte, musste im ersten Quartal im Schnitt etwas weniger tief in die Tasche greifen. Gestiegen sind die Preise dagegen in städtischen Gemeinden. 18.05.2021, 10.21 Uhr

Der Preis für Einfamilienhäuser stieg im ersten Quartal des Jahres weiter an, während Wohnungen günstiger wurden. (Symbolbild) Ralph Ribi

Konkret ist der Schweizerische Wohnimmobilienpreisindex im ersten Quartal 2021 um 0,1 Prozent auf 103,1 Punkte zurückgegangen. Wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte, sind die Preise für Einfamilienhäuser in diesem Zeitraum um 0,1 Prozent gestiegen während Eigentumswohnungen um 0,2 Prozent günstiger wurden. Laut BFS betrug die Teuerung im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum 3,9 Prozent.

Bei Einfamilienhäusern stiegen die Preise in städtischen Gemeinden am meisten an (+3,2 Prozent). In ruralen Gemeinden sanken die Preise mit -2,7 Prozent am deutlichsten. Bei Eigentumswohnungen fand der stärkste Preisrückgang ebenfalls in dieser Kategorie statt (–1,1 Prozent). Ein Anstieg der Preise für Eigentumswohnungen hat das BFS einzig in städtischen Gemeinden einer grossen Agglomeration (+1,0 Prozent) verzeichnet. (sat)