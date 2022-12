Image: Ausland hat ein positives Bild der Schweiz

Image Befragung zeigt: Ausland hat ein positives Bild der Schweiz Landschaft, Käse und hohe Lebensqualität: Das Image der Schweiz ist im Ausland sehr gut. Das zeigt eine Bevölkerungsbefragung in 18 Ländern. In den ausländischen Medien gab es aber auch Kritik. 15.12.2022, 11.04 Uhr

Das gute Bild der Schweiz im Ausland wird auch von der Landschaft geprägt. Im Bild der Grenzgletscher auf dem Gornergrat oberhalb von Zermatt. Keystone

Der gute Ruf hat nicht gelitten: Wie bereits in den vergangenen Jahren verfügt die Schweiz bei der grossen Mehrheit der Bevölkerung im Ausland über ein «sehr positives und stabiles Image», wie das Aussendepartement (EDA) am Donnerstag mitteilte. Es stützt sich dabei auf eine von Präsenz Schweiz in 18 Ländern in Auftrag gegebene repräsentative Bevölkerungsbefragung.

Das Bild der Schweiz werde vor allem geprägt von ihrer Landschaft, traditionellen Produkten wie Schokolade, Käse und Uhren. Dazu kommen der Finanzplatz, die starke und stabile Wirtschaft, Wohlstand und die hohe Lebensqualität. Wegen des Ukraine-Krieges rückte die Schweizer Neutralität stärker ins Bewusstsein: Gemäss EDA wurde sie gegenüber früheren Jahren häufiger mit der Schweiz assoziiert – und tendenziell kritischer bewertet.

Ausländische Medien kritisieren Neutralitätspolitik

Dies zeigte sich auch in den ausländischen Medien: Hier standen in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg die Positionsbezüge der Schweiz im Fokus. Dabei ging es vor allem um die Sanktionspolitik, die Weitergabe von Rüstungsgütern sowie die Neutralitätspolitik. Die Schweiz kam nicht immer gut weg – vor allem in den europäischen Medien.

Auch der Schweizer Finanzplatz erhielt viel Aufmerksamkeit. Etwa die Entwicklung der Credit Suisse stiess auf starkes Interesse. Dazu kamen einzelne Themen, die im Ausland ein grosses Medienecho auslösten – etwa das WEF, das geplante Atomendlager oder der Rücktritt von Roger Federer. (abi)