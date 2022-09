Bei starkem Migrationsdruck: Bund soll Grenzkantone unterstützen

Illegale Grenzübertritte Bei starkem Migrationsdruck: Bund soll Grenzkantone finanziell unterstützen Bei einer starken Zunahme der Migration soll der Bund betroffenen Kantonen auch finanziell zu Hilfe eilen können. Im Nationalrat kommt das gut an. 22.09.2022, 14.59 Uhr

Das Tessin war schon immer stärker von der Migration betroffen als andere Kantone. Keystone

Auslöser für die Reform war der Sommer 2016. Damals registrierte alleine das Tessin zwischen Juni und Oktober mehr als 24’000 illegale Grenzübertritte. Die Menschen wollten nicht in der Schweiz ein Asylgesuch stellen, sondern in andere europäische Länder weiterreisen. Der Kanton kam dennoch an den Anschlag. Darauf handelte das Parlament und forderte vom Bundesrat Massnahmen.