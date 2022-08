Schweiz liefert weitere 100 Tonnen Hilfsgüter an Ukraine

Humanitäre Hilfe Schweiz liefert zusätzliche Hilfsgüter an Ukraine Der Bund hat in den vergangenen Tagen mehrere Konvois für die Ukraine organisiert mit rund 100 Tonnen Material. Es handelt sich hauptsächlich um sanitäre und medizinische Hilfsgüter. 10.08.2022, 16.01 Uhr

Weitere Konvois mit Hilfsgütern verliessen am Dienstag und Mittwoch die Schweiz in Richtung Ukraine. Twitter/EDA

Nachdem ein erster Hilfskonvoi mit insgesamt 92 Tonnen Hilfsgütern die Schweiz bereits am 3. August in Richtung Ukraine verlassen hat, folgte am vergangenen Dienstag und Mittwoch eine zweite Lieferung. Diese enthielt 15 Wasseraufbereitungsanlagen, wie das Aussendepartement (EDA) am Mittwoch mitteilte. Der Transport erfolgte auf dem Landweg und wurde von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) organisiert.

Wie bei der ersten Lieferung, die aus Feuerwehr-Material und medizinischen Produkten bestand, stammte das Material auch diesmal aus den Beständen des Verteidigungsdepartementes (VBS). Zusätzlich spendete die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich elf Beatmungsgeräte samt Zubehör. Bereits im Frühjahr stellte der Kanton der Ukraine Desinfektionsmittel und Spritzen zur Verfügung.

Insgesamt habe die Schweiz damit im August rund 100 Tonnen humanitäre Hilfsgüter in die Ukraine gebracht. Seit Kriegsbeginn hat der Bund laut EDA über 600 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine transportiert und in der Ukraine über 4750 Tonnen Nahrungsmittel für die Bevölkerung gekauft. Bislang hat die Schweiz der Ukraine Hilfe in der Höhe von rund 100 Millionen Franken zur Verfügung gestellt. (dpo)