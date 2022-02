Humanitäre Hilfe Glückskette unterstützt 348 Projekte mit 34 Millionen Franken Die Glückskette hat im vergangenen Jahr mit 34 Millionen Franken 348 Projekte zugunsten von Menschen in Not finanziert. Davon profitierten über 8,4 Millionen Personen. 03.02.2022, 10.32 Uhr

Die Glückskette konnte im vergangenen Jahr über 27 Millionen Franken an Spenden sammeln. (Archivbild) Keystone

Die Glückskette konzentrierte ihre Arbeit im Jahr 2021 vor allem auf die am stärksten von Corona betroffenen Menschen, die Kinderhilfe sowie auf die Unterstützung der Bevölkerung von Afghanistan und Haiti. Das teilte die Stiftung am Donnerstag mit. Sie konnte notleidende Menschen in 40 Ländern unterstützen – auch in der Schweiz. Hierzulande erfolgte die Unterstützung vor allem in Form von finanzieller Hilfe und Dienstleistungen, etwa für Pflege oder Transport.

Insgesamt sammelte die Stiftung im vergangenen Jahr über 27 Millionen Franken an Spenden. So organisierte sie zur Feier des 75-jährigen Bestehens etwa im Dezember einen nationalen Solidaritätstag für Kinder in Not in der Schweiz und weltweit. Dabei kamen knapp 7,5 Millionen Franken zusammen. (abi)