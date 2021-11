Beim IKRK steht künftig eine Frau an der Spitze

Humanitäre Arbeit Nachfolge für Peter Maurer: Beim Roten Kreuz steht künftig eine Frau an der Spitze An der Spitze des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) steht erstmals eine Frau. Mirjana Spoljaric Egger tritt die Nachfolge von Präsident Peter Maurer an. 25.11.2021, 10.46 Uhr

Egger wird das Präsidium im Oktober 2022 antreten. Keystone

Das Leitungsorgan des IKRK hat Mirjana Spoljaric Egger zur nächsten Präsidentin gewählt hat, wie die Organisation am Donnerstag bekannt gab. Damit leitet zum ersten Mal in der Geschichte des IRKR eine Frau die Geschicke der Institution. Egger tritt die Nachfolge von Peter Maurer an, der nach zehn Jahren im nächsten September zurücktreten wird.