EU-Programm: Bundesrat eilt Schweizer Forschern zu Hilfe

Horizon EU-Forschungsprogramm: Bundesrat eilt Schweizer Forschern zu Hilfe Die Schweiz gilt beim EU-Forschungsprogramm «Horizon Europe» als nichtassoziiertes Drittland. Das bringt Nachteile für den Schweizer Forschungsplatz. Nun ergreift der Bundesrat Massnahmen. 17.09.2021, 13.03 Uhr

Bundespräsident Guy Parmelin präsentierte die Pläne zur Stärkung des Schweizer Forschungsstandorts. (Symbolbild) Keystone

Dieses Jahr startete die nächste Generation von Horizon Europe. Damit fördert die EU Forschung, technologische Entwicklung und Innovation. Und zwar mit einer Menge Geld. Im Topf des weltweit grössten Forschungsprogramm sind 94 Milliarden Euro. Aussen vor bleibt die Schweiz, weil die EU sie bis auf weiteres als «nicht-assoziierten Drittstaat» behandelt.

Nun springt der Bund in die Bresche. Der Bundesrat hat am Freitag beschlossen, Übergangsmassnahmen bis zur angestrebten Assoziierung der Schweiz einzuleiten, wie das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) in einer Mitteilung schreibt.

Schweizer Forscher und Forscherinnen können sich zwar weiter für die Teilnahme an rund zwei Drittel der EU-Ausschreibungen bewerben. Auf Finanzspritzen aus den Milliarden-Töpfen aber haben sie keinen Anspruch mehr. Diese werden nun vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) übernommen. Die Teilnahme an Einzelprojekten ist hingegen nicht möglich. Dazu zählen die prestigeträchtigen Stipendien des European Research Council (ERC).

Ziel bleibt Assoziierung

Als Ersatz hat das WBF den Schweizerischen Nationalfonds SNF mit der Durchführung von Übergangslösungen beauftragt. Die Übergangslösungen orientieren sich soweit wie möglich an den europäischen Ausschreibungen, aber mit eigenen Fristen für die Projekteingabe

Die geplanten Übergangsmassnahmen werden dem Parlament in der Wintersession unterbreitet. Ziel des Bundesrats bleibt weiter die «Horizon Europe»-Assoziierung zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Die Frage wird seitens der EU jedoch im Lichte der Gesamtbeziehungen Schweiz-EU gesehen. Verhandlungen sind laut Mitteilung zurzeit nicht möglich. (rwa)