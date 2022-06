Bundesrat will Fussballchaoten einen Riegel schieben

Hooligans Mit der Datenbank «Hoogan»: Bundesrat will Fussballchaoten einen Riegel vorschieben Randalierende Fans und Chaoten sollen Sportstadien möglichst fernbleiben. Der Bundesrat zieht deshalb die Schraube gegen Chaoten an. Dabei setzt er auf die Hooligan-Datenbank. Reto Wattenhofer 22.06.2022, 11.03 Uhr

Wüste Bilder, wie jene vom Zürcher Derby im letzten Herbst, sollen es nicht mehr geben. Claudio Thoma/Freshfocus

Für den Bundesrat ist klar: Gewaltsame Ausschreitungen an Sportveranstaltungen sind eine Bedrohung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, die nicht geduldet werden können. Nun möchte er die Kantone in ihren Bemühungen mehr unterstützen. Auslöser ist ein Postulat der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerates, wie das Bundesamt für Polizei (Fedpol) in einer Mitteilung schreibt.