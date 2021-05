Homeoffice Epidemiologe Marcel Tanner: Selbsttests sollten fürs Büro reichen Es sei fraglich, ob es für die Aufhebung der Homeoffice-Pflicht die vom Bundesrat verordneten aufwendige Testprogramme brauche, sagt der Basler Public-Health-Experte Marcel Tanner. 31.05.2021, 07.03 Uhr

Epidemiologe Marcel Tanner plädierte in einem Interview für mehr Vertrauen in die Arbeitnehmenden. Juri Junkov

Der im Januar aus der Coronataskforce zurückgetretende Public-Health-Experte Marcel Tanner äussert sich in einem am Montag auf den Tamedia-Kanälen veröffentlichten Interview kritisch zu den Testprogrammen, die der Bundesrat von Unternehmen fordert, die ihre Mitarbeiter wieder ins Büro zurückholen wollen. Seines Erachtens seien Selbsttest ausreichend, sagt Tanner in dem Interview: «Wir sollten den Arbeitnehmerinnen hier etwas Vertrauen entgegenbringen». Allerdings sei auch klar: Nur wer sich regelmässig testen lasse, solle zurück ins Büro.