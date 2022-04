Höchste Schweizerin reist zu offiziellem Besuch in die Ukraine

Höchste Schweizerin besucht Ukraine Am Mittwoch reist Nationalratspräsidentin Irène Kälin nach Kiew, Bucha und Irpin Eine Delegation des Schweizer Parlaments wird am Mittwoch in der Ukraine zu einem offiziellen Besuch eintreffen. Dabei soll die höchste Schweizerin auch vor dem ukrainischen Parlament sprechen. 26.04.2022, 09.41 Uhr

Nationalratspräsidentin Irène Kälin reist mit Parlamentskollegen am Mittwoch in die Ukraine. Keystone

Jetzt ist klar, wann Nationalratspräsidentin Irène Kälin in die Ukraine reisen wird. Bereits am morgigen Mittwoch wird die Nationalratspräsidentin mit einer dreiköpfigen parlamentarischen Delegation nach Bucha, Irpin und Kiew reisen. Dies teilen die Parlamentsdienste am Dienstag mit. «Sie bringen auf diese Weise die Solidarität der Schweiz mit der ukrainischen Bevölkerung sowie die Unterstützung für Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk und die ukrainischen Amtskolleginnen und -kollegen zum Ausdruck», heisst es in der Mitteilung.