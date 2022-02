Schweiz will Seenation bleiben: Bundesrat stösst Projekt an

Hochseeflotte & Co. Schweiz will Seenation bleiben: Bundesrat stösst ambitioniertes Projekt an Der Bundesrat lässt eine maritime Strategie erarbeiten. Nebst der Zukunft der Schweizer Hochseeflotte soll diese auch weitere Ansprüche des Binnenlands auf die Weltmeere klären. Samuel Thomi 16.02.2022, 13.00 Uhr

Unter Schweizer Flagge fahren auch Hochseeschiffe wie die «Helvetia». HO

Eines ist für den Bundesrat bereits klar: Auch in Zukunft sollen Schiffe unter Schweizer Flagge über die Weltmeere kreuzen. Weil die heutigen Gesetze jedoch veraltet sind, und weil viele Schiffe in Schweizer Besitz nicht auch unter Schweizer Flagge unterwegs sind, sollen die Vorgaben wo nötig angepasst werden, teilt das Aussendepartement (EDA) am Mittwoch mit.